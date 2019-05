Alonso steigt nach Le Mans aus Langstrecken-WM aus

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso steigt nach dem letzten Saisonrennen, den 24 Stunden von Le Mans am 15. und 16. Juni, aus der Langstrecken-WM aus. Das teilte sein Team Toyota am Mittwoch mit. Über die Zukunftspläne des Spaniers gab es keine Angaben, spekuliert wurde über eine Teilnahme an der Rallye Dakar, die 2020 in Saudi-Arabien über die Bühne geht. (APA/AFP)