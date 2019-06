Tänak gewann auch in Portugal, Ogier in WM noch knapp voran

Auch die Portugal-Rallye im Raum Matosinhos wurde eine Beute von Ott Tänak. Für den Esten war es im siebenten WM-Lauf der Saison der dritte Sieg, der zweite en suite nach jenem im Chile. Mit Beifahrer Martin Järveoja setzte er sich am Sonntag im Toyota 15,9 Sekunden vor Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai) und 57,1 vor Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA/Citroën) durch.

„Das war mein schwierigster Sieg“, sagte Tänak. In der WM führt Ogier noch mit zwei Punkten vor Tänak und zehn vor Neuville. Die Briten Kris Meeke/Sebastien Marshall (Toyota) fielen erst in der drittletzten Sonderprüfung von Rang zwei auf drei zurück und in der vorletzten aus, womit Ogier noch aufs Podest kletterte. Der nächste WM-Lauf findet mit der Rallye in Italien vom 13. bis 16. Juni statt. (APA)