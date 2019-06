Djokovic besiegt! Jetzt wartet auf Thiem im Finale König Nadal

Paris - Dominic Thiem erreichte am Samstag gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic erneut das French-Open-Finale. Der 25-jährige Niederösterreicher besiegte in der Fortsetzung des am Vortag abgebrochenen Spiels den Serben mit 6:2,3:6,7:5,5:7,7:5. Thiem ist damit der erste Österreicher, der zum zweiten Mal in einem Einzel-Major-Endspiel steht. Er trifft am Sonntag auf Titelverteidiger und Sandplatzkönig Rafael Nadal.

Im insgesamt 13. Duell mit dem Sandplatz-"König Nadal hofft Thiem auf seinen fünften Sieg und den ersten Grand-Slam-Titel eines Österreichers nach Thomas Muster (1995).



Der Weg ins Finale der French Open Dominic Thiem

1. Runde: Tommy Paul (USA) 6:4,4:6,7:6(5),6:2

2. Runde: Alexander Bublik (KAZ) 6:3,6:7(6),6:3,7:5

3. Runde: Pablo Cuevas (URU) 6:3,4:6,6:2,7:5

Achtelfinale: Gael Monfils (FRA-14) 6:4,6:4,6:2

Viertelfinale: Karen Chatschanow (RUS-10) 6:2,6:4,6:2

Semifinale: Novak Djokovic (SRB-1) 6:2,3:6,7:5,5:7,7:5 Rafael Nadal

1. Runde: Yannick Hanfmann (GER) 6:2,6:1,6:3

2. Runde: Yannick Maden (GER) 6:1,6:2,6:4

3. Runde: David Goffin (BEL-27) 6:1,6:3,4:6,6:3

Achtelfinale: Juan Ignacio Londero (ARG) 6:2,6:3,6:3

Viertelfinale: Kei Nishikori (JPN-7) 6:1,6:1,6:3

Semifinale: Roger Federer (SUI-3) 6:3,6:4,6:2

Für Thiem war es der dritte Sieg über eine aktuelle Nummer eins der Welt nach seinen Erfolgen über Andy Murray im Semifinale von Barcelona 2017 und Nadal im Viertelfinale von Madrid 2018. Thiem hat mit diesem Sieg seinen vierten Rang auch im neuen ATP-Ranking sicher, selbst wenn er den Titel holt, schafft er den erstmaligen Vorstoß in die Top 3 noch nicht.



Thiem: "Vielleicht sogar mein größter Sieg"

"Das war vielleicht sogar mein größter Sieg. Ein Halbfinale mit Federer, Nadal und Djokovic - jeden einzelnen zu schlagen, ist eine großartige Sache. Das sind vielleicht die besten drei Spieler aller Zeiten", sagte Thiem im Interview am Court. Sein "Zwei-Tages-Match" gegen den "Djoker" wurde auch zur Belastungsprobe für die Nerven: "Es war schon schwierig, rauf und runter vom Platz, das System voll hochfahren und dann wieder zurück. Aber das ist ein Halbfinale in einem Grand Slam, da gibt es keine Müdigkeit, da gibt man alles, egal was passiert."



Dominic Thiem steht zum zweiten Mal in Serie im Finale der French Open. - AFP

Mit dem Sieg über Djokovic nach 4:13 Stunden hat Thiem auch dessen Siegesserie bei Major-Turnieren beendet. Djokovic hatte zuletzt in Wimbledon, bei den US Open und den Australian Open triumphiert und war auf der Jagd nach dem "Grand Slam" (alle vier Major-Titel gleichzeitig innezuhaben). Thiem hat mit seinem dritten Sieg im neunten Duell mit dem Serben nun übrigens auch die 18-Millionen-Dollar-Preisgeld-Grenze durchbrochen.

Die Favoritenrolle vor dem Finale am Sonntag (15.00 Uhr/live TT.com-Ticker) schiebt Thiem seinem Gegner Rafael Nadal zu: "Immer, wenn hier wer ins Finale kommt, ist Nadal der Gegner. Er ist der haushohe Favorit. Ich schaue, dass ich mich 100-prozentig regeneriere." Der körperliche Vorteil liegt eindeutig beim Spanier. Der hatte im Gegensatz zu Thiem zwei Tage frei. (TT.com, APA)