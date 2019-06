Für Wörgl, IEV und Telfs beginnt am Wochenende der Abstiegskampf

Innsbruck – Wie immer die Entscheidung in der Causa Colony TENNIS/POINT fallen wird (Verstoß gegen die Ausländerbeschränkung) – Einfluss auf die Abstiegsfrage wird sie „für uns kaum einen nehmen“. Davon ist Martine Stauder vom TK IEV MED-EL überzeugt. Auch davon, dass es in dem am Wochenende beginnenden Abstiegskampf in der 1. Tennis-Bundesliga für ihr Team nicht leichter wird. „Wir müssen uns selbst aus dem Abstiegsstrudel befreien.“ Ob das schon zum Auftakt auswärts gegen UTC Ried gelingt?

Wörgl wiederum eröffnet die Punktejagd im unteren Play-off mit dem Heimspiel gegen den 1. Klosterneuburger TC und nimmt den Sieg im Tiroler Derby gegen den IEV als Punktepolster mit.

Die Telfer Herren wiederum müssen zum Play-off-Beginn in die Fremde (Steyr), haben aber den Auftaktsieg gegen Dornbirn als Rückenstärkung vor den schweren Begegnungen im Kampf um den Klassenerhalt. (r.u.)