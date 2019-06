Deutscher Lippert starb nach Rennsturz in Oschersleben

Der deutsche Motorrad-Pilot Dennis Lippert ist an seinen schweren Verletzungen nach einem Sturz in einem 600er-Supersport-Rennen der internationalen deutschen Meisterschaft in Oschersleben gestorben. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit. Der 23-Jährige war in dem Rennen am Sonntag von einem Konkurrenten überrollt worden. (APA)