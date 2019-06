Jenbacherin Schweinberger Elfte im Rad-Straßenrennen in Minsk

Die 22-jährige Tirolerin Kathrin Schweinberger hat am Samstag im Rad-Straßenrennen im Rahmen der Europaspiele in Minsk den elften Platz belegt. Sie kam auf dem Stadtkurs nach 120 Kilometern zeitgleich mit Siegerin Lorena Wiebes aus den Niederlanden ins Ziel (3:08:13 Stunden). Silber ging an deren Landsfrau Marianne Vos, Bronze an die Weißrussin Taziana Scharakowa. (APA)