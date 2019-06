Novak steht im Quali-Finale, Thiem in Wimbledon als Nummer fünf gesetzt

Dominic Thiem ist beim am Montag beginnenden Tennis-Grand-Slam in Wimbledon als Nummer fünf gesetzt. Damit ist der 25-Jährige eine Position schlechter gereiht als es seiner Weltranglisten-Platzierung entspricht. In Wimbledon wird traditionell auch die Leistung auf Rasen in die Setzung miteinbezogen, diesmal jene aus den vergangenen beiden Saisonen.

Thiem hat da fünf Siege und Niederlagen, wurde wohl auch deshalb in der Setzung von Kevin Anderson „überholt“. Der Südafrikaner stand 2018 gegen den Serben Novak Djokovic im Finale von Wimbledon. Das ist für Thiem insofern bedeutend, als er bei einem Vorstoß ins Viertelfinale auf einen der Top vier treffen könnte. Da gibt es noch eine Änderung: Der achtfache Wimbledon-Sieger Roger Federer (SUI) wurde Rafael Nadal (ESP) auf Position zwei vorgereiht.

Im Doppel gibt es eine Setzung mit österreichischer Beteiligung, Oliver Marach und Jürgen Melzer sind als Nummer 14 eingestuft.

Neben Thiem könnte noch ein weiterer Österreicher im Einzelbewerb aufschlagen. Dennis Novak fertigte am Mittwoch den Australier Alex Bolt 6:4,6:2 ab und zog in die letzte Quali-Runde am Freitag ein. (APA,TT.com)