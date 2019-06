Quo vadis, Red Bull? 2020 wirft Schatten voraus

Aus Spielberg: Daniel Suckert

Spielberg – Dass ausgerechnet am Spielberg-Wochenende, dem Heim-Grand-Prix von Red Bull, ein möglicher Abschied von Aushängeschild Max Verstappen (NED/Ausstiegsklausel) durch seinen Manager bestätigt wird, sorgte für Aufregung im rotweißroten Lager. Doch auf das österreichische Team warten noch zwei weitere gewichtige Entscheidungen.

Regionales Zittern: 1600 Arbeitsplätze, 70 Millionen Euro Wertschöpfung oder 1,5 Millionen Nächtigungen – die Region inklusive Murtal weiß, was Red-Bull-Macher Didi Mateschitz mit der Wiedereröffnung (2011) der permanenten Rennstrecke und den vielen Unternehmen bewirkt hat. Allein die Gastspiele der Königsklassen auf zwei (MotoGP) und vier Rädern (Formel 1) sollen 43 Millionen Euro an Wertschöpfung bringen. Mateschitz und Co. haben dafür in den letzten Jahren 200 Millionen Euro investiert.

Doch ausgerechnet die Formel 1, die heuer erneut österreichische, deutsche und niederländische Massen für vier Tage angezogen hat, könnte nach dem Jahr 2020 nicht mehr im Rennkalender auftauchen. Der Vertrag mit der Königsklasse läuft nach dem nächsten Jahr aus. Man stehe zwar bereits in Verhandlungen, entschieden sei jedoch noch gar nichts, war aus Red-Bull-Kreisen zu hören.

Die neuen US-Mehrheitsbesitzer (Liberty Media) rund um Chef Chase Carey wissen um die Wichtigkeit des Auftritts in den rot-weiß-roten Bergen. Darum deponierte der US-Amerikaner schon im Vorfeld seinen Wunsch: „Wir kommen sehr gerne hier nach Österreich und das wollen wir auch beibehalten.“

Mateschitz stellt für die US-Amerikaner einen Glücksfall dar: euphorisch, zahlungskräftig und stets bemüht, das Beste zu bieten. Keine Selbstverständlichkeit. Denn in Summe machen die Motorsport-Veranstaltungen pro Jahr ein Minus. „Die Zuschauereinnahmen decken bestenfalls meine Organisationskosten“, sagte der Oberbulle im Rahmen des Spielberg-Wochenendes. Die Formel-1-Lizenzgebühren (ca. 20 Millionen Euro) beispielsweise sind extra zu bezahlen. Das Minus soll sich laut Helmut Marko (Motorsportkonsulent) jährlich bei 30 Millionen Euro bewegen. Dafür bekommt die Region, wie an diesem vergangenen Wochenende, eine Berichterstattung von 500 Journalisten aus 36 Nationen.

Dass die Zuschauer den Österreich-Grand-Prix schätzen, bestätigen 203.000 Zuschauer bei der sechsten Ausgabe – und das trotz erdrückender Mercedes-Dominanz.

Sportliches Zittern: Mit Verstappen steht eines der größten PS-Talente in den Reihen der Bullen. Mit ihm will Marko den prestigeträchtigen Titel „Jüngster Weltmeister aller Zeiten“ fixieren. Dafür fehlt augenblicklich noch das nötige Arbeitsgerät. Mercedes dominiert, Red Bull steckt im Windschatten fest. Obwohl sich bei Marko und Co. die Stimmung mit dem heurigen Motorenwechsel zu Honda gebessert hat. Die Japaner scheuen ebenso keine Investitionen und haben der WM-Krone die oberste Priorität zugeschrieben. Dadurch hat sich eine befruchtende Paarung ergeben.

Darum sind Ausstiegsszenarien, die es zu Renault-Zeiten regelmäßig gab, nicht mehr (so oft) zu hören. Den großen Regelumbruch ab 2021 will man trotzdem erst abwarten, bevor man den Verbleib beider Teams (Red Bull, Toro Rosso) bestätigt.

Ein möglicher Verstappen-Abgang würde dem dunkelblauen Projekt aber enorm schaden. Hat man jahrelang Stars wie Vettel, Verstappen, Ricciardo usw. entwickelt, ist das Nachwuchsprogramm derzeit ausgedünnt. Am Ende des Tages ist klar: Alles steht und fällt mit den Wünschen von Didi Mateschitz.