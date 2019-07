Fehlender Schlüssel zum Erfolg für Schubert und Pilz

Villars — So gut die Boulder-Weltcup-Saison für Jakob Schubert mit dem Sieg in München zu Ende gegangen war, so schlecht begann am Samstag, sieben Wochen später, jene im Vorstieg. In Villars (SUI) verpasste der Innsbrucker Kletter-Weltmeister das Finale und wurde nach dem Quali-Sieg am Ende lediglich 14. „Die Enttäuschung ist natürlich groß. Ich habe die Route nicht richtig gelesen, so etwas passiert mir sonst nicht. Aber die Qualifikation hat mir gezeigt, dass ich gut drauf bin. Jetzt muss ich das wegstecken und nach Chamonix blicken", sagte der 28-jährige amtierende Gesamtweltcupsieger. Ebenfalls enttäuschend ging der Wettkampf für Weltmeisterin Jessica Pilz zu Ende. Die Wahl-Tirolerin belegte den elften Rang — damit fand erstmals seit Jahren ein Vorstiegsfinale ohne Österreicher statt. Aber schon am Donnerstag geht der Weltcup in Chamonix (FRA) weiter. (rost)

Enttäuschung bei Jessica Pilz nach dem verpassten Finale. - EPA-EFE-EXPA