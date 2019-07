DTM-Enttäuschung für Eng in Assen, Rockenfeller siegte

Assen – Der Salzburger Philipp Eng erlebte am Sonntag beim zweiten Rennen der DTM-Premiere in Assen in den Niederlanden eine Enttäuschung. Der BMW-Pilot blieb beim Sieg des Deutschen Mike Rockenfeller als 13. erst zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Punkte.

Eng fuhr zwar im Finish noch die schnellste Rennrunde, in der Gesamtwertung des Deutschen Tourenwagen Masters fiel er aber auf Rang vier zurück. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Rene Rast, der bei der Reifenlotterie in den Niederlanden trotz Pole Position nicht über Platz fünf hinauskam, beträgt 47 Punkte.

Rast führt nun 22 Punkte vor seinem Audi-Markenkollegen Nicolai Müller aus der Schweiz. Als bester BMW-Mann wurde Eng vom Deutschen Marco Wittmann abgelöst, der seinem Sieg am Samstag trotz technischer Probleme im Qualifying am Sonntag einen zweiten Platz folgen ließ.

Ferdinand Habsburg (Aston Martin) verpasste als Zwölfter die Punkteränge. Die nächsten DTM-Rennen stehen Mitte August (10./11. August) in Brands Hatch in Großbritannien auf dem Programm. (APA)