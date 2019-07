He, Lechner und Ouschan verpassten Achtelfinale bei 10er-Ball-WM

Die österreichischen Pool-Billard-Profis Mario He, Albin Ouschan und Maximilian Lechner haben bei der 10er-Ball-WM in Las Vegas das Achtelfinale verpasst. Der Kärntner Ouschan und der Tiroler Lechner mussten nach zwei Siegen zwei Niederlagen hinnehmen und schieden ebenso aus wie der Vorarlberger He, der einer Auftakt-Niederlage zwei Siege in der Hoffnungsrunde folgen ließ, ehe er neuerlich verlor. (APA)