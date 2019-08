Pilhatsch bei Jinan-Weltcup Sechste über 50 m Rücken

Caroline Pilhatsch belegte am Donnerstag beim Schwimm-Weltcup in Jinan in China über 50 m Rücken Finalrang sechs. Vergangene Woche in Tokio reichten ihr 28,20 Sekunden für Platz zwei, diesmal schlug die 20-Jährige in 28,14 an. Im Vorlauf hatte sich Pilhatsch mit 28,64 Sekunden begnügt, am Freitag tritt sie über 100 m Rücken an. Rückensprint-Siegerin wurde die Chinesin Liu Xiang in 27,35 Sekunden. (APA)