Kletter-WM in Tokio: „Du kriegst regelrecht eine Watschn“

Von Max Ischia

Tokio – Da steht er im pulsierenden Herzen von Tokio, inmitten von wuselnden Menschenmassen, grell leuchtenden Werbetafeln, die WM vor Augen und fünf Ringe im Hinterstübchen. Allein der Gedanke an die nächstjährige Olympia-Premiere treibt Jakob Schubert die Schweißperlen auf die Stirn. „Ich weiß nicht, wem das eingefallen ist, hier im Freien zu klettern“, ächzt der Innsbrucker, während das Thermometer bei der U-Bahnstation 36 Grad Celsius anzeigt – im Schatten wohlgemerkt. Und weil Hotel, U-Bahn oder Kletterhalle stets klimatisiert sind, ist der Gang ins Freie wiederholt befremdlich: „Du kriegst regelrecht eine Watschn“, wie es KVÖ-Sportdirektor Heiko Wilhelm formuliert.

„ Ich weiß, dass ich zu den Spielen gehöre. Aber das muss ich aufs Neue beweisen.“ Jakob Schubert (dreifacher Kletter-Weltmeister)

Wenn die Sportkletterer in knapp einem Jahr in der japanischen 40-Millionen-Metropole im eigens geschaffenen „Olympic combined“-Bewerb (Kombination aus Speed, Bouldern und Vorstieg) nach den ersten olympischen Medaillen greifen, dann passiert das im Hochsommer unter freiem Himmel. Keinesfalls zur Freude der Athleten. Wenig überraschend sind Hitze und erhöhte Luftfeuchtigkeit Gift für die ohnedies geschundene Haut an Händen und Fingern. Zukunftsmusik.

Jessica Pilz gewann im Vorjahr Gold und Bronze. - gepa pranter

Die Gegenwart liegt – eine knappe Stunde mit der U-Bahn entfernt – in Hachioji. Die 500.000-Einwohner-Stadt zählt zum Westteil der Präfektur Tokio und ist ab morgen Sonntag Schauplatz der Kletter-Weltmeisterschaft. Zur Freude der Athleten wird bis 21. August in der Halle gesportelt, ganz konkret in der „Esforta Arena Hachioji“.

Tirols Hoffnungen: Kathi Posch (l.) und Christine Schranz. - TNF Matteo Mocellin

Elf Monate ist es her, da war es hierzulande rund gegangen – im Kletterzentrum Innsbruck, am Marktplatz und in der Olympiaworld. 60.000 Fans waren aus dem Häuschen und jubelten im rotweißroten Medaillenregen. Jakob Schubert holte zweimal Gold (Vorstieg, Kombination), Jessica Pilz Gold (Vorstieg) und Bronze (Kombi).

Dementsprechend hoch hängen die Trauben, die es nun in Japan zu ernten gilt. Und so sehr die beiden Aushängeschilder eine Wiederholung ihrer letztjährigen Glanzleistungen anstreben, über allem thront die Olympia-Qualifikation. Von den nur 20 Startplätzen (pro Geschlecht) können die Top 7 der WM-Kombination die ersten Olympia-Tickets in Empfang nehmen. „Das ist mir wichtiger, als neuerlich WM-Gold zu holen“, hatte Schubert noch vor der Abreise im TT-Interview festgehalten.

Die dritte Österreicherin im Olympia-Rennen hat bereits goldene Erfahrungen im Zeichen der fünf Ringe: Sandra Lettner. Die 17-jährige Straßwalchnerin kletterte im Oktober 2018 bei den Youth Olympic Games in Buenos Aires zu Gold und geht die Weltmeisterschaft „ohne Druck“ an.

Während Schubert bei den Männern aus österreichischer Sicht den Alleinunterhalter spielt, sind fünf Damen in Tokio. Neben den Allrounderinnen Pilz und Lettner komplettieren die Steirerin Johanna Färber (Boulder) und die beiden Tirolerinnen Katharina Posch und Christine Schranz (beide Vorstieg) das rotweißrote Aufgebot.

Die WM beginnt am Sonntag mit der Boulder-Qualifikation der Damen, tags darauf sind die Herren dran.