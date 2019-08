Haie auch im dritten Test stark

Beim deutschen Zweitliga-Meister Towerstars kamen die Innsbrucker Eishockey-Haie im Test-Rückspiel zunächst nur schwer in die Gänge. Tormann CJ Motte erwies sich beim 0:0 im ersten Drittel als überragender Rückhalt seiner Mannschaft, die am Freitag in der Tiwag-Arena noch mit 4:3 gewonnen hatte.

Im zweiten Abschnitt (4:2) erwiesen sich die Tiroler als effektiver: Nach Toren von Joel Broda, Daniel Wachter, Michael Boivin und Caleb Herbert bog man vor 1400 Zuschauern auf die Siegesstraße ein — der dritte Sieg im dritten Probegalopp.

Erfreulich verlief auch der Test für die Kitzbüheler Adler: Sie schickten die Zeller Eisbären mit 8:2 zurück in den Pinzgau. Es war der Tag von Adam Havlik, der fünfmal traf. Nächster Test: am Freitag (19.30 Uhr) daheim gegen die Steel Wings Linz. (TT)