Der US-Amerikaner Josef Newgarden entschied zum zweiten Mal in drei Jahren die nordamerikanische IndyCar-Serie für sich. Dem 28-Jährigen vom Team Penske reichte dazu am Sonntag ein achter Platz im abschließenden Rennen in Monterey in Kalifornien. Newgarden holte wie beim ersten Titel 2017 vier Saisonsiege. Beim Finale auf dem Laguna Seca Raceway triumphierte der US-Teenager Colton Herta. (APA)

