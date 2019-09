Steelers-Quarterback Roethlisberger erfolgreich am Ellbogen operiert

American-Football-Superstar Ben Roethlisberger ist am Montag in Los Angeles erfolgreich am Ellbogen seines rechten Wurfarms operiert worden. Der Quarterback der Pittsburgh Steelers, der sich am 15. September bei der bei der 26:28-Heimniederlage gegen die Seattle Seahawks verletzt hatte, wird somit im kommenden Jahr sein Comeback geben können, wie der sechsfache Super-Bowl-Gewinner mitteilte. (APA/Reuters)