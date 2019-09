Ex-Weltmeisterin Jessica Pilz hat beim Vorstieg-Kletterweltcup in Kranj mit Platz zwei eine gelungene Generalprobe für die EM kommendes Wochenende in Edinburgh abgeliefert. Besser als die Niederösterreicherin war in Slowenien nur Soe Chae-hyun aus Südkorea. Der WM-Dritte Jakob Schubert belegte nach einem Fehler im Finale Rang sieben. (APA)

