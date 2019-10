Motorrad-Weltmeister Marc Marquez (Honda) ist am Freitag im ersten Training der MotoGP in Thailand schwer gestürzt. Der spanische WM-Führende, der am Sonntag in Buriram vorzeitig seinen bereits sechsten MotoGP-Titel sicherstellen kann, blieb nach dem Crash längere Zeit am Boden und begab sich danach für Untersuchungen ins medizinische Zentrum der Rennstrecke. (APA/AFP)

