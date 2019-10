Hypo Tirol Alpenvolleys greifen mit sieben Neuen aus sieben Nationen an

Von Daniel Suckert

Innsbruck – Es gibt nicht viel, was Langzeit-Headcoach Stefan Chrtiansky noch aus der Fassung bringt. Dass die Alpenvolleys im kommenden Jahr wieder Geschichte sein könnten – nimmt er zur Kenntnis. Dass die Vorbereitung durch die vielen Nationalteam-Auftritte seiner Akteure durchwachsen verlief – irritiert ihn nicht. „Gegen Rottenburg gibt es keine Ausreden, ich will die drei Punkte“, sagt der Slowake bestimmt. Seine sieben neuen Volleyballer hat er mit Bedacht ausgewählt.

Abteilung Attacke: In diese Kategorie fallen der Australier Jordan Richards (26) und Jérôme Clère (29/FRA). Die sollen in der Außenangreifer-Position für ordentlich Wind sorgen. Richards hatte der Headcoach der Alpenvolleys schon seit über zwei Jahren im Auge. Hüftprobleme verhinderten allerdings eine frühere Verpflichtung. Chrtiansky: „Seine Dynamik und sein Service sprechen für sich. Clère strotzt vor Ambitionen. Er hatte mehrere Angebote, hat sich aber für uns entschieden. Das war schon ein kleiner Erfolg.“

Die Stars von morgen: Zwei, die in die Kategorie „Perspektivspieler“ fallen, sind Saso Stalekar (SLO/Mittelblock) und der Kanadier Jerome Cross (Diagonal), beide 23. Besonders der Letztgenannte erlebt zum ersten Mal das Dasein als Profi. Cross kommt direkt vom College und „muss sich erst einmal herantasten an das Niveau, das Leben als Profi. Aber er hat Potenzial, wird seine Chancen bekommen und saugt derzeit alles in sich auf.“

Das trifft auch auf Stalekar zu. Den hat Trainer Chrtiansky schon mit 18 Jahren gesehen: „Ich war von seiner Beweglichkeit begeistert. Man darf nicht vergessen, er ist jetzt 2 Meter und 14 Zentimeter groß.“ Der Slowene wird sich an den drei routinierten Mittelblockern orientieren können.

Comeback mit Hindernissen: Mit Paulo Victor Costa da Silva ist ein alter Bekannter an den Inn zurückgekehrt. Der Brasilianer war bereits mehrere Jahre (2008–11) in der Tiroler Landeshauptstadt. Und weil es in Brasilien nicht nach Wunsch für ihn lief, stand der Rückkehr nach Europa nichts im Wege. Als sich dann noch Headcoach Chrtiansky meldete, musste er nicht zweimal überlegen. Allerdings hat der Star noch Nachholbedarf, wie sein Coach anmerkt: „Die Vorbereitung lief nicht ganz nach Wunsch, ihm fehlen noch 30 Prozent.“

Erfahrung und Ruhe: Und da wären noch der Finne Tommi Siirilä (Mittelblock/26) und der 25-jährige Max Staples (Außenangriff/AUS), die weitere Erfahrung ins Team einbringen werden. Vor allem Staples wird weniger in der Offensive und mehr für Stabilisation in der Annahme sorgen: „Ein Allrounder, der uns viele neue Möglichkeiten bietet“, zeigt sich Chrtiansky zufrieden.

Holpriger Start: Und nun zu den weniger guten Nachrichten: Die Vorbereitung in Innsbruck lief alles andere als rund. Zu viele Akteure waren bei den Nationalteams – die beiden Australier Staples und Richards kommen überhaupt erst nach der zweiten Partie. Darum haben Chrtiansky und Co. keine reibungslosen Trainingswochen gehabt. „Im Vorjahr hatte ich alle Spieler von Trainingsbeginn an da. Eine ähnliche Siegesserie werden wir heuer eher nicht schaffen. Es wird die ein oder andere Niederlage geben. Aber das wissen wir. Wenn die Abstimmung passt, werden sich die Ergebnisse einstellen“, stellt der Trainerfuchs klar.

Ungewisse Zukunft: Dass Alpenvolleys-Macher Hannes Kronthaler laut über einen möglichen Abschied nach drei Jahren deutsche Bundesliga nachdenkt, lässt seinen Langzeit-Mitarbeiter nicht erschrecken: „Schau, im Volleyball rechnest du immer nur von Jahr zu Jahr. Ich wünsche mir, dass es weitergeht. Wenn nicht, werden wir weitersehen. Das hat aber auf meine augenblickliche Vorbereitung keinen Einfluss. Jetzt wartet einmal Rottenburg.“