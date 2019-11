Teamchef Wolff fehlt Mercedes beim Brasilien-Grand-Prix

Das Weltmeister-Team Mercedes muss beim Formel-1-Rennen von Brasilien auf Teamchef Toto Wolff verzichten. „Der Große Preis von Brasilien wird das erste Rennen seit 2013, bei dem ich nicht an der Strecke sein werde. Nachdem wir beide WM-Titel gewonnen haben, gibt mir das mehr Zeit, um mich in Europa anderen Themen zu widmen“, sagte der Österreicher in einer Teamvorschau auf das vorletzte Saisonrennen. Mercedes hat beim Grand Prix von Japan Mitte Oktober zum sechsten Mal nacheinander die Team-WM geholt, Lewis Hamilton sicherte dem Rennstall zuletzt in den USA auch erneut den Fahrertitel.

„Es ist großartig, dass ich das machen kann und weiß, dass das Team den Stern sowohl auf als auch abseits der Strecke bestmöglich vertreten wird“, erklärte Wolff, der seit Januar 2013 Motorsportchef bei Mercedes ist. Technikdirektor James Allison dürfte in Interlagos vor den Toren von Sao Paulo mehr in die Verantwortung rücken. (dpa)