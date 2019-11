Auch Dopingsünder Dürr muss sich vor Gericht verantworten

Innsbruck — Johannes Dürr muss sich nach den Ermittlungen in der Operation Aderlass ebenfalls vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck teilte am Donnerstag mit, dass gegen den ehemaligen Spitzen-Langläufer Anklage eingebracht wurde.

Dem 32-Jährigen wird zur Last gelegt, dass er zum Doping anderer Sportler beitrug, indem er Wachstumshormone vom deutschen Sportmediziner Mark S. an sie weitergegeben und sie außerdem zum Zweck des Eigenblutdopings an den deutschen Mediziner vermittelt hat. Damit habe er nicht nur mehrere Vergehen nach dem Antidopingbundesgesetz zu verantworten, sondern auch zum Sportbetrug durch die gedopten Sportler beigetragen, hieß es.

Dass er selbst weiterhin Doping praktizierte und sich unter der Vorgabe, er würde den Sport nun sauber — ohne Doping — betreiben, von Sponsoren und auch im Rahmen eines Crowdfundings von einer Vielzahl von Privatpersonen unterstützen ließ, wird ihm als Verbrechen des gewerbsmäßigen schweren Sportbetruges angelastet.

Im Fall eines Schuldspruchs droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Verhandlungstermin vor dem Schöffengericht des Landesgerichts Innsbruck wurde noch nicht anberaumt.

Dürr war bereits im Jahr 2014 nach einem positiven Dopingtest mit einer mehrjährigen Wettkampfsperre belegt worden. In der Saison 2018/19 plante der Niederösterreicher sein Comeback, zu dem es allerdings nie kam. Durch seine Aussagen über Dopingpraktiken brachte der ehemalige ÖSV-Athlet die Ermittlungen in der Operation Aderlass im Herbst 2018 erst ins Rollen. Diese führten in weiterer Folge zum Einschreiten österreichischer und deutscher Ermittlungsbehörden in Seefeld und Erfurt während der Nordischen Ski-WM 2019. (pim)