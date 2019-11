Gardos/Habesohn bei Austrian Open im Viertelfinale out

Die Österreicher Robert Gardos/Daniel Habesohn sind am Freitag in Linz im Viertelfinale des Tischtennisdoppels der Austrian Open ausgeschieden. Die Europameister unterlagen den Japanern Masataka Morizono/Maharu Yoshimura 1:3 (-8,5,-10,-7). Das ÖTTV-Duo vergab in den Sätzen zwei und drei komfortable Führungen. (APA)