Österreichs Schwimm-Team bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Glasgow hat es am Freitag auf zwei sechste Finalränge gebracht. Rund 45 Minuten nach Claudia Hufnagl über 200 m Delfin legte Lena Kreundl über 100 m Lagen nach. In 59,36 Sek. unterbot die 22-Jährige ihren ein Jahr alten österreichischen Rekord um 0,10 Sek. Die Bronzemedaille verpasste Kreundl beim Sieg von Katina Hosszu um 74/100. (APA)

