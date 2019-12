Spanien und Niederlande spielen um jeweils ersten WM-Titel

Das Endspiel der Handball-Damen-WM heißt Spanien gegen die Niederlande. Nach dem knappen 33:32-(16:16)-Erfolg der Niederländerinnen über Russland qualifizierte sich Spanien am Freitag in Kumamoto durch ein 28:22 (13:13) über Norwegen erstmals für das Finale einer WM. Das Duell geht am Sonntag (12.30 Uhr) in Szene, für beide Nationen wäre es der erste WM-Titel. (APA)