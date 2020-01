ATP Cup: Österreich liegt gegen Kroatien nach Novak-Match 0:1 zurück

Sydney – Österreichs Tennis-Team der Herren hat am Samstag sein Auftaktmatch beim neuen ATP Cup in Sydney verloren. Im Duell mit Kroatien lieferte der Niederösterreicher Dennis Novak dem früheren US-Open-Sieger Marin Cilic einen guten Kampf, unterlag aber in 2:27 Stunden 6:7(4),4:6,4:6. Im Anschluss daran lag es damit an Dominic Thiem, gegen Borna Coric für Österreich vor dem Doppel auszugleichen.

Für das rot-weiß-rote Doppel sind Oliver Marach und Jürgen Melzer eingeplant. Die Gewinner der sechs Vierer-Gruppen (je zwei in Sydney, Perth und Brisbane) sowie die zwei besten Zweiten erreichen das in Sydney angesetzte Viertelfinale. Die zweite Partie der von Thomas Muster gecoachten Österreicher findet am Montag (7.30 Uhr MEZ) gegen Argentinien statt. Die mit Diego Schwartzman und Guido Pella in den Einzeln angetretenen Südamerikaner setzten sich zum Auftakt der Gruppe E gegen Polen 2:1 durch. (APA)