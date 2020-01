HCI-Negativserie erhielt in Znojmo nächstes Kapitel

Von Tobias Waidhofer

Znojmo — Es ist gar nicht lange her, dass Rene Huber seine sieben (Eishockey)-Sachen packen und in die U20-Kabine umziehen musste. Als Back-up hinter Scott Darling setzte Headcoach Rob Pallin auf den 17-jährigen Kilian Leitner, dessen Selbstvertrauen beim 2:8 gegen Salzburg allerdings einen (verständlichen) Dämpfer erhielt. Angesichts des Ausfalls von Stanley-Cup-Sieger Scott Darling, dessen Zukunft bei den Haien nach einigen „Eskapaden" mehr denn je in den Sternen steht (die TT berichtete), schlug am Dienstag in Znojmo aber wieder Hubers Stunde. Und nachdem der Bruder von Salzburg-Angreifer Mario früh hinter sich greifen musste (1:0/2. Minute), hielt der 22-Jährige seinen Kasten im restlichen Drittel sauber.

Auch die Männer vor ihm wurden immer aktiver und mutiger — der 1:1-Ausgleich durch Mike Boivin (stand im ersten Abschnitt knapp neuneinhalb Minuten auf dem Eis) war in der zehnten Minute der gerechte Lohn. Schlussendlich sprach auch die Schussstatistik (13:6) für die Haie.

Ergebnisse Znojmo - HC Innsbruck 4:2 (1:1,2:1,1:0)

KAC - HCB Südtirol 0:1 (0:1,0:0,0:0) Graz99ers - Fehervar 5:1 (0:1,3:0,2:0) VSV - Black Wings Linz 3:2 (2:1,0:1,1:0) Mittwoch: Dornbirner EC - Vienna Capitals (19.15) Freitag: Black Wings Linz - HC Innsbruck (19.15) Dornbirner EC - KAC (19.15) Red Bull Salzburg - Vienna Capitals (19.15) VSV - Fehervar (19.15) HCB Südtirol - Graz99ers (19.45)

Doch auch das zweite Drittel startete mit einem schnellen tschechischen Führungstreffer durch Miklis, der durch Hubers Beine traf (22.). Ein Treffer, bei dem Darlings Ersatzmann nicht besonders gut aussah. Doch die Innsbrucker Antwort war erneut eine gute — Sacha Guimond schaltete am schnellsten und nutzte einen Rebound zum 2:2-Ausgleich (29.). Ein Stand, der aber genau 1:37 Minuten Gültigkeit hatte, dann sorgte Bartos für das 3:2 (31.). Mit diesem Stand ging es in den Schlussabschnitt.

Und das dritte Drittel begann so wie jedes andere am gestrigen Abend: mit einem Treffer von Znojmo. Diesmal war es Svoboda, der Huber in der 41. Minute hinter sich greifen ließ. Die Pallin-Truppe brachte in der Folge zumindest den nötigen Kampfgeist aufs Eis und lieferte sich auch abseits der Scheibe einige „Fights" mit den Tschechen. Zusetzen konnten die Haie freilich nicht mehr. Die beste Chance auf den Anschlusstreffer vergab Joel Broda (59.). Am Freitag (19.15) geht es nach Linz.

Abseits des Eises hat Graz-99ers-Präsident Jochen Pildner-Steinburg am Dienstag die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für die Wahl zum neuen Präsidenten der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) in einer außerordentlichen Generalversammlung überraschend verpasst. Damit bleibt das bestehende Präsidium rund um Karl Safron im Amt.