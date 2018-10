Winkler traf beim Tor-Debüt für die Bullen gleich doppelt

Zum 36. Mal stand Dario Winkler beim 5:1-Sieg gegen Zagreb in der Erste Bank Eishockey Liga im Einsatz der Red Bulls aus Salzburg und zum allerersten Mal netzte der gebürtige Haller auch ein: Dem 1:0 aus einer Tiroler Co-Produktion mit Mario Huber ließ der 21-Jährige gleich noch einen weiteren Treffer und somit Doppelpack folgen. „Es war geil. Ich habe mir gedacht: Eines reicht nicht", lachte Winkler, der wie Huber und Daniel Jakubitzka im Salzburger Starensemble auch in der Champions Hockey League (am Mittwoch geht's gegen Bern um den Gruppensieg) regelmäßig Eiszeiten sammelt. Wie seine Kollegen hat er auch schon mit Assists angeschrieben.

„Ich habe im Sommer auch hart trainiert und viel investiert", notiert Winkler. Nach dem Sieg gegen Zagreb ging es bei den Bullen übrigens für 30 Minuten noch schnurstracks in die Kraftkammer. Damit jeder weiß, was gespielt wird. Seit der Niederlage in Innsbruck haben die Salzburger fünf Spiele in Serie gewonnen.

Beim KAC stehen mit dem 23-jährigen Marcel Witting (feierte in dieser Saison auch seine Liga-Torpremiere) und Routinier Clemens Unter­weger zwei weitere Tiroler ihren Mann. (lex)