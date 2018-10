Muskelabriss: ÖSV-Ski-Crosserin Ofner muss lange pausieren

Die Weltcuprennen der Ski-Crosser werden bis zum Jahreswechsel ohne die ÖSV-Athletin Katrin Ofner über die Bühne gehen. Die 28-Jährige hatte bei einem Trainingssturz im September in Saas Fee (SUI) einen Muskelabriss am Sitzbeinhöcker im rechten Oberschenkel erlitten, teilte der Ski-Verband am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Kärntnerin wurde im Sanatorium Hochrum von ÖSV-Arzt Christian Fink bereits erfolgreich operiert. Mitte Dezember soll die Rückkehr ins Schneetraining erfolgen.

„Ich werde am Weg zurück nichts überstürzen und erst dann in den Weltcup einsteigen, wenn ich wieder topfit bin und vorne mitfahren kann. Wann das sein wird, wird mir mein Körper sagen. Nachdem ich unmittelbar nach der Verletzung schon ein wenig niedergeschlagen war, bin ich jetzt wieder voll motiviert. Ich werde mit Sicherheit stark zurückkommen“, gab sich Ofner in der ÖSV-Aussendung bereits wieder kämpferisch. (TT.com)