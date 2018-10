Tiroler Ski-Ass Ricarda Haaser bereit für den nächsten Schritt

Von Roman Stelzl

Hintertux – Rang vier beim Weltcup-Riesentorlauf von Ofterschwang (GER), das beste Resultat der Karriere – ein glänzender Höhepunkt, mit dem Ski-Ass Ricarda Haaser im März ihre internationale Saison beendet hatte. Für die 25-jährige Mauracherin sollte der Jubel nach dem Abschwingen im Ziel kein Abschied vom langen, anstrengenden Winter sein (satte 23 Weltcup-Einsätze). Vielmehr sollte es als laute Ansage durch den Ski-Zirkus tönen. Um heuer genau an diesem Erfolg anzuknüpfen.

„Wenn ich konstant meine Leistung abrufen kann, komme ich wieder dahin zurück“, zeigt sich Haaser optimistisch, wieder in die Nähe des Podests zu kommen. Zuversicht schafft ein Sommer, der nahezu perfekt zu sein schien. „Das Training im Sommer und in Argentinien war richtig gut, dazu habe ich mich konditionell weiterentwickelt. Ich habe den nächsten Schritt setzen können.“ Wehwehchen habe es dabei ebenso wenig gegeben wie große Unterbrechungen im Trainingsplan.

Die maue Schnee-Situation konnte Haaser mit Ausdauer-Einheiten am Achensee überbrücken. „Einen schöneren Ort gibt es nicht“, schwärmt die Allrounderin. „Für mich ist es die größte Qual, wenn ich bei Schönwetter nicht draußen trainieren kann. Von daher war der warme Sommer ideal.“ Trainiert wurde vorrangig zuhause unter der Anleitung des Salzburger Fitness-Coaches Michael Eder.

Nach dem Mammutprogramm der Vorsaison will Haaser im WM-Winter zurückschrauben. „Der Fokus gilt dem Riesentorlauf. Den Super-G werde ich wohl etwas zurückschrauben, auch das Slalom-Training.“

Die erste Chance, um sich in der Parade-Disziplin zu präsentieren, ist bereits kommende Woche beim Weltcup-Auftakt in Sölden (27.10.). Kann Haaser ihre positive Einstellung nach dem guten Sommer auf die Piste bringen, ist ihr im schwierigen Riesentorlauf am Rettenbachferner einiges zuzutrauen. „Technisch anspruchsvolle Hänge liegen mir, aber das Rennen kommt für uns alle brutal früh“, sagt die als Vorjahres-Elfte zweitbeste Österreicherin. Sölden soll nicht nur der erste Schritt, sondern zugleich ein großer in die Zukunft sein.