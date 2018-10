Wieder gezittert, aber gewonnen: Haie holen drei wichtige Punkte

Von Alex Gruber

Innsbruck – „Wo sind die Haie?“, fragten sich am Freitag gut 2000 Fans in der Tiroler Wasserkraft-Arena nach zehn Minuten. Und zu diesem Zeitpunkt stand es gegen die „billigere“ und giftigere VSV-Truppe 0:2. Den Haien fehlte der Biss, bei beiden Gegentreffern stand eine „neue“ Innsbrucker Sturmreihe um Andrew Clark, Andrew Yogan und Alex Lavoie am Eis. Vielleicht wollte Coach Rob Pallin noch mehr Kreativität vereinen, der Schuss ging aber zunächst nach hinten los. Schon nach 43 Sekunden war ein vermeintlicher Treffer der Kärntner übrigens nach Videobeweis nicht gegeben worden. Da war bei den Hausherren dasselbe Trio am Eis...

Gut, dass die Haie momentan Ondrej Sedivy haben. Der tschechische Angreifer ist der vermutlich billigste von insgesamt 14 HCI-Legionären und brachte die Haie im Powerplay zum 1:2 (13.) heran. Der 29-Jährige schnürte dann im Mitteldrittel den Doppelpack, traf nach Lammers-Assist zum 2:2 und vierten Mal in den letzten drei Spielen. Yogan, der zunächst in Unterzahl noch an Villach-Goalie Dan Bakala gescheitert war, schoss die Hausherren dann erstmals (3:2/31.) in Front. Das war wieder so ein Moment, warum ihn die Fans lieben. In Sachen Defensivspiel wirft auch der Mann aus Florida zuweilen Fragen auf. Die Führung nach 40 Minuten ging in Ordnung und hatte auch damit zu tun, dass sich die Gäste mit unnötigen Strafen die Kräfte raubten.

Mit der Schlusssirene des zweiten Abschnitts hatte Villachs „Goon“ Matthew Pelech wieder eine Strafe kassiert, und die nutzten die Haie durch eine feine Einzelleistung von Clark zum 4:2. An Talent würde es der Pallin-Truppe ja nicht wirklich mangeln, dafür aber an der Stabilität, einen Vorsprung einmal trocken herunterzuspielen. Es war kaum zu glauben, aber Villach kam mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden zum 4:4-Ausgleich. Dann zauberten Vorbereiter Clark und Doppel-Torschütze Yogan beim 5:4 (53.) offensiv wieder einmal nach Bestnoten. Das genügte für den so wichtigen zweiten Sieg im sechsten Heimspiel. Am Sonntag muss man gegen Schlusslicht Znojmo zuhause nachlegen.

Detail am Rande: Verteidiger Philipp Lindner durfte sich am Freitag über eine Einberufung ins Nationalteam freuen.