Flock legte Olympia-Trauma endgültig zu den Akten

Von Günter Almberger

Innsbruck – Es waren Augenblicke, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten. Momente, die Janine Flock nie vergessen wird. Pyeongchang, 17. Februar 2018: Flock steht als Führende vor dem alles entscheidenden vierten Lauf am Start. Das erste olympische Skeleton-Gold für Österreich war für die Rumerin zum Greifen nahe. 1376 Meter und 16 Kurven trennten die Tirolerin von ihrem lang ersehnten Edelmetall. Doch ein „stumpfer“ Einschlag in Kurve 3 und weg war Gold, weg war die Medaille und geplatzt der große Traum, auf den die 29-Jährige jahrelang hingearbeitet hatte.

„Als ich die Ziellinie passierte und auf der Anzeige Rang vier aufleuchtete, war der Weg durch den Auslauf unendlich lang“, schildert die Heeressportlerin den bittersten Moment ihrer Karriere. „Es war ein extremer Schlag ins Gesicht. Eine Leere breitete sich in mir aus. Ich war total emotionslos, alles war kalt. Es war, als ob mich ein großes, schwarzes Loch umgeben würde“, lässt Flock tief blicken.

Die Aufarbeitung war für Flock alles andere als einfach. Coach Michael Grünberger und der Verband gingen getrennte Wege. So machte sich die zweifache Europameisterin gemeinsam mit ihrem Freund und jetzigen Trainer Matthias Guggenberger an die Analyse: „Ich habe viele Dinge extrem gut gemacht. Emotional ist dann aber alles erst im April in einem privaten Gespräch mit meiner Mama rausgebrochen. Bis dahin hatte ich einen Klotz im Bauch. Inzwischen denke ich gerne an die Spiele zurück.“

Der psychologische „Schmerz“ ist gewichen, der körperliche ist hingegen in der Saisonvorbereitung wieder aufgebrochen. Rückenprobleme aus der Vorsaison wurden akut. „Meine Bandscheiben sind durch die einseitige Anschiebetechnik in Kombination mit einem Beckenschiefstand dafür verantwortlich. Da ich nach den Spielen nicht wusste, wie es weitergeht, war ich in der Therapie vielleicht ein wenig nachlässig. Erst im September konnte ich die Schmerzen wieder in den Griff bekommen“, erklärt Flock.

Deshalb, aber auch dem warmen Wetter geschuldet, kam die Rumerin erst auf 15 statt 40 Fahrten in der Vorbereitung. Morgen und am Freitag (ab 9.30 Uhr) feiert sie mit ihrem neuen Schlitten, der in Eigenregie mit Guggenberger und Clemens Bauer entstand, ihre Wettkampfpremiere beim ICC-Rennen in Igls. „Den ersten Weltcup lasse ich aus und konzentriere mich beim ICC-Rennen auf das Testen des neuen Materials. Mein Ziel ist die WM im März in Whistler“, sagt Flock. In Übersee will sie endgültig für neue Höhenflüge bereit sein.