Brisanter Besuch? Putin zur Ski-WM nach Seefeld eingeladen

Seefeld – Es ist der Höhepunkt des heurigen Winters in Tirol: die Nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld vom 19. Februar bis zum 3. März. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, am Seefelder Plateau beginnt sich langsam so etwas wie ein vorweltmeisterliches Vorkribbeln einzustellen. Zuletzt war St. Anton 2001 Schauplatz der alpinen Skiweltmeisterschaften. Und damals gab es immer wieder Spekulationen, wer denn das Großereignis in der Wiege des Skisports am Arlberg besuchen würde.

Ein Gast von damals spielt auch dieses Mal wieder eine Rolle. Denn Seefeld hat den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zur Nordischen Skiweltmeisterschaft eingeladen. Ganz offiziell. Und wie der Seefelder Bürgermeister Werner Frießer gegenüber der Tiroler Tageszeitung betont, wurde die Einladung formell angenommen und bisher habe es noch keine Absage gegeben. Ob der russische Staatspräsident, der zuletzt Ende August kurz bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl in der Steiermark vorbeigeschaut hat, dann tatsächlich zur WM kommt, wird sich allerdings erst weisen.

Sein Besuch bei der Ski-WM in St. Anton sorgte seinerzeit nicht nur für mächtiges Aufsehen, sondern auch für ein Großaufgebot an Sicherheitskräften. Zwischen dem Flughafen in Innsbruck und St. Christoph am Arlberg, wo der russische Staatsgast seine Zelte aufgeschlagen hatte, wurde ein „Sicherheitskorridor“ errichtet. Damals waren allein 100 Sicherheitsleute im Einsatz. Das dürfte in Seefeld wohl nicht anders sein.

Wladimir Putin besuchte 2001 die Ski-WM in St.?Anton. - gepa

Ende Jänner, Anfang Februar erwartet man in Seefeld die endgültige Gästeliste. Dann wird feststehen, auf was sich der WM-Ort einstellen muss. Aufgrund der Infrastruktur mit dem Zirler Berg ist die Sicherheit doch eine gewisse Herausforderung. Offiziell eröffnet wird die WM am 20. Februar bei der Medal Plaza beim Seekirchl. (pn)