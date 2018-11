Haie-Sieg bei Salzburg: Kraftakt mit zwei Glanzlichtern

Von Alex Gruber

Innsbruck — Die Fangquote von 93,8 Prozent spricht für sich — Neuzugang Luka Gracnar musste bei seinem ersten Match auf der Haie-Bank mitansehen, wie Rene Swette im Tor der Volksgartenarena beste Eigenwerbung betrieb. „Wenn er in Salzburg unglaublich hält, spielt er auch am Freitag", hatte Headcoach Rob Pallin mit Blick auf Swette schon vorab diktiert.

„Rene hat uns mit seinen Partien im Match gehalten. Er arbeitet jeden Tag hart", fuhr auch Daniel Wachter dem eigenen Schlussmann übers Haupt. Der Auswärtssieg bei den Bullen, bei denen er vor dem Wechsel nach Innsbruck sieben Jahre seines Eishockey-Lebens verbracht hat, ging auch Wachter unter die Haut. „Besser hätte es nicht laufen können", spielte der 21-Jährige auf die Krönung mit dem Siegtreffer an. Um nicht darauf zu vergessen, dass es ein kollektiver Kraftakt war: „Man hat gemerkt, dass jeder für jeden gespielt hat. Es war extrem viel Herz am Eis."

Wachter traf in Salzburg auch viele alte Bekannte. Mit den Tirolern Dario Winkler und Daniel Jakubitzka hatte er die Red Bull Akademie absolviert und das Internat geteilt, auch mit Nico Feldner spielte er in der Sky Alps Hockey League im Salzburg-Dress. Die Herangehensweise von Rookie Feldner (20), der gegen die Haie bei seinem fünften Einsatz bereits sein drittes Tor schoss, imponiert Wachter: „Normalerweise sind junge Spieler, die von unten heraufkommen, ziemlich nervös. Nico denkt sich nichts und spielt cool darauflos", adelt Wachter den Gegner. Mit Mario Huber lief auch ein vierter Tiroler für die Bullen auf.

Der Treffer in Salzburg war für das Haie-Fliegengewicht der fünfte Scorerpunkt in der neuen Saison, „ausgemustert" sei er in Salzburg aber nicht geworden: „Ich hätte dort noch einen Vertrag bekommen, allerdings ohne Garantie auf EBEL-Einsätze. Und in der Alps Hockey wollte ich nicht unbedingt spielen. So gesehen habe ich mich mit Blick auf die Zukunft anders entschieden." Wachter durfte sich in der Mozartstadt auch wieder neben den beiden Topscorern Andrew Yogan und Andrew Clark beweisen: „Es ist nicht selbstverständlich, als Junger neben solchen Größen zu stehen", wirft er demütig ein.