Letztes Update am So, 18.11.2018 11:08

Ski Alpin live: Hirscher führt im Levi-Slalom vor Kristoffersen

Neue Saison, aber an der Spitze alles beim Alten: Nach dem ersten Slalom-Durchgang in Levi führt Marcel Hirscher vor seinem Dauerrivalen Henrik Kristoffersen (NOR).