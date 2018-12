Noch keine Trainerfrage, aber eine große Baustelle beim HCI

Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Haie liegen nach dem Debakel in Ungarn und fünf Niederlagen in den sechs Dezember-Partien mit insgesamt 30 Gegentreffern (zwei davon beim 3:2-Sieg über Zagreb) unter dem Weihnachtsbaum quasi unter Trümmern. Zumindest wurden die Innsbrucker zuletzt in ihre Einzelteile zerlegt.

„Wir haben versucht, neue Elemente hineinzubringen. Die Spielerwechsel haben nicht das Erhoffte gebracht. Fehler sind auch auf unserer Seite gemacht worden“, hält Vorstandsmitglied Norbert Ried fest. Die Trainerfrage stelle sich von offizieller Seite (noch) nicht: „Wir müssen irgendwie die Ruhe bewahren.“ Mit zehn teils zahnlosen Legionären in den ersten beiden Sturmreihen sei man aber gar nicht glücklich. „Wir können in dieser Saison finanziell nichts mehr investieren. Die Qualität wäre ja vorhanden“, runzelt Ried die Stirn und schließt weitere Adaptionen im Kader gleichzeitig aus.

„Ich weiß nicht, ob ich in zwei Wochen noch da bin“

Headcoach Rob Pallin, der die Haie zweimal direkt ins Play-off geführt und wieder salonfähig gemacht hatte, war am Vorweihnachtstag geknickt: „Ausreden sind sch ... Ich stecke seit dem ersten Tag mein Herz und meine Seele in diesen Verein und werde das mit viel Stolz weitermachen. Wir müssen einen Weg finden, das wieder zu ändern“, hält der 52-jährige Amerikaner fest. Um dann noch loszuwerden: „Wir brauchen mehr von den Imports – vor allem auch in der Defensive.“

Von den beiden Goalies über die Verteidiger bis zu den Stürmern muss von jedem Einzelnen mehr kommen. Im Moment scheint rein gar nichts mehr zu funktionieren. „Ich weiß nicht, ob ich in zwei Wochen noch da bin, wenn das so weiterläuft“, kennt Pallin die Gesetze des Geschäfts.

„Es liegt nicht am Trainer, sondern an uns“

„Es liegt nicht am Trainer, sondern an uns“, bricht Kapitän Tyler Spurgeon eine Lanze für seinen Coach. „Das 1:8 bei Fehervar hat jedem wehgetan. So etwas muss man persönlich nehmen. Keiner von uns ist glücklich mit dieser Saison“, hält der 32-jährige Kanadier am zehnten Tabellenplatz fest. Interne Probleme im Team orte er keine, vielmehr seien verloren gegangenes Selbstverständnis und Selbstzweifel schuld an der Misere: „Es macht so keinen Spaß. Wir reden seit Wochen, wie wir da herausfinden können, und müssen einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Das ist unser Job.“ Nachsatz: „We have to be brave.“

Tapfere Krieger brauchen die Haie wirklich. Pallin wird am Stefanitag gegen Salzburg (26.12.) die Linien wieder umkrempeln, danach warten mit dem Heimspiel gegen Dornbirn (28.12.) und Auswärtsmatch in Bozen (30.12.) noch zwei Partien 2018. „Wir dürfen nicht mit gesenktem Haupt erscheinen, sondern müssen Energie bringen“, will Spurgeon noch lange nicht die weiße Fahne hissen. Wäre schön, wenn möglichst viele Cracks seinem Kampfgeist folgen . . .