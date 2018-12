Erster Saisontreffer für Raffl bei Philadelphia-Sieg

New York – Eishockey-Legionär Michael Raffl hat seine Torsperre in der laufenden NHL-Saison am Sonntag gebrochen. Der Kärntner erzielte beim 3:2-Erfolg seiner Philadelphia Flyers nach Penaltyschießen bei den New York Rangers seinen ersten Saisontreffer. Sein Team landete im vierten Spiel unter Neo-Trainer Scott Gordon den dritten Sieg.

Raffl gelang zu Beginn des Mitteldrittels der 1:1-Ausgleich (22.). Der 30-Jährige bezwang Rangers-Stargoalie Henrik Lundqvist nach einem eigenen Scheibengewinn aus einem Gegenstoß. Anstatt für den mitgelaufenen Sturmkollegen Scott Laughton aufzuspielen, schloss er im Madison Square Garden selbst ab.

Laughton hätte ihm bei einem „guten Gespräch“ am Vortag geraten, mehr zu schießen. „Ich habe mir das zu Herzen genommen und endlich einen reingebracht“, erklärte Raffl. Der Villacher hatte davor zwar viele gute Leistungen verzeichnet, in 20 Saisoneinsätzen aber nur 19 Schüsse abgegeben - und kein Tor erzielt. Nun hält er bei einem Treffer und fünf Assists.

Landsmann Thomas Vanek ging bei der 4:5-Niederlage seiner Detroit Red Wings nach Verlängerung bei den Toronto Maple Leafs leer aus. Der Routinier verzeichnete zwar eine positive Plus-Minus-Bilanz von Treffern, bei denen er auf dem Eis stand (+2), gab aber keinen Torschuss ab.

Detroit hat nur eines seiner vergangenen sieben Spiele gewonnen. Das Vanek-Team liegt damit wie Philadelphia klar hinter den Play-off-Rängen. Das gilt auch für die Arizona Coyotes, die sich ohne den an einer Augenverletzung laborierenden Kärntner Michael Grabner bei den San Jose Sharks mit 4:3 nach Penaltyschießen durchsetzten. Der zweite Sieg in Folge lässt die Coyotes zumindest hoffen. (APA)