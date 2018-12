Lamoureux als Bullen-Dompteur: Haie gewannen 5:3 gegen Salzburg

Von Max Ischia

Innsbruck – Der Haie-Fan ist von Natur aus eine treue Seele. Er kommt in guten wie in schlechten Zeiten. Im Fasching, zu Ostern und selbstredend auch zu Weihnachten. Ungeachtet der desaströsen Negativserie mit fünf Pleiten in sechs Partien hatten sich am Stefani-Spätnachmittag respektable 2300 Anhänger in die Tiwag Arena aufgemacht. Und ja, mit ganz viel Übermut konnten diese im Vorfeld des Westderbys mit Fug und Recht behaupten, dass diese Bullen in dieser Phase gerade recht kommen würden. Zumindest sagte dies die saisonale Statistik. Beide Begegnungen in der laufenden Meisterschaft (6:5 n. V./heim; 3:2/auswärts) waren schließlich an Innsbruck gegangen.

Das war’s dann aber auch schon mit den Mutmachern. Obwohl: Innsbruck erwischte gegen den aktuellen Champions-League-Halbfinalisten (am 8. Jänner Hinspiel bei Red Bull München) den besseren Start: Mario Lamoureux war in Minute fünf – wirkungslos eingekesselt von drei Mozart­städtern – aus kurzer Distanz zur Stelle. Der Rest war Schweigen in der Halle. Die Gäste überlegen, mit einem satten Plus an Torschüssen (12:4) und bis zur Pausen­sirene dank Schichl (11.) und Raymond (17.) mit der verdienten 2:1-Führung.

Haie-Chefcoach Rob Pallin, von Haus aus ein Freund pathetischer Worte, hatte das Westderby zur „Frage der Ehre“ hochstilisiert. Die „Hai Society“ auf der „Nord“ brachte es aber auch recht trefflich auf den Punkt: „Auf geht’s Haie – kämpfen und siegen.“ Parolen mit Signalwirkung, so schien es. Im Mittelabschnitt kam mehr (Innsbrucker) Schwung in die Partie. Und die Tore fielen nahezu im Minutentakt. Innsbruck glich zweimal aus (Lamoureux 26., Wachter 30.), ehe zum dritten Mal an diesem Frühabend Lamoureux in Unterzahl die viel umjubelte 4:3-Führung besorgte.

Und wenn es einmal läuft, dann ist ein geschnürter Dreierpack auch noch nicht genug. Also ließ es der Mann des Spiels, Mario Lamoureux, in der 56. Minute mit seinem Treffer zum 5:3-Endstand noch ein viertes Mal klingeln. Balsam für die geschundenen HCI-Seelen und Standing Ovations von den Rängen. Und ja, die meisten Fans werden wiederkommen. Wahrscheinlich schon am Freitag, wenn das nächste Westderby gegen Dornbirn ansteht.