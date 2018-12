0,01 Sekunden vorne! Paris gewann Super-G in Bormio vor Mayer

Bormio - Dominik Paris rutscht als Bormio-Doppelsieger ins neue Jahr. Nach der Abfahrt am Freitag triumphierte der Südtiroler auch am Samstag im Super-G. Um gerade einmal eine Hundertstelsekunde verwies der 29-Jährige ÖSV-Speed-Spezialist Matthias Mayer auf Rang zwei. Aleksander Aamodt Kilde (NOR/+ 0,46 Sekunden) komplettierte das Podest.

"Mit einer Hundertstel Vorsprung zu gewinnen, ist schon frech bei so einem schwierigen Lauf", grinste Paris verschmitzt beim Siegerinterview. Dabei war der Italiener bei der letzten Zwischenzeit bereits 0,33 Sekunden hinter Mayer zurückgelegen. "Oben bin ich nicht gut gefahren und habe unten alles rausgequetscht. Es zählt die Taktik und die Überwindung. Bei diesen schwierigen Verhältnissen sieht der Zuschauer auch den Unterschied zwischen den Athleten besser."

Mayer verspricht Paris Revanche

Matthias Mayer konnte mit Platz zwei gut leben. "Ich habe ihm schon gesagt, dass er das zurückbekommt", flachste der Super-G-Olympiasieger in Richtung Paris und gestand: "Ich habe mir nicht gedacht, dass sich das noch ausgeht für ihn mit dem Rückstand vor dem Schlussteil. Von mir war das heute ein guter Lauf, das Tempo passt wieder, das stimmt mich positiv."

Vincent Kriechmayr (4./+ 0,50) und Max Franz (5./+ 0,80) verpassten das Podium knapp. "Ich bin eine Spur zu brav gefahren. Die runde Linie ist bei mir momentan kein Erfolgsrezept", ärgerte sich Kriechmayr.

Überschattet wurde das Rennen von zwei schweren Stürzen: Neben ÖSV-Läufer Daniel Hemetsberger musste auch der Norweger Stian Saugestadt verletzt abtransportiert werden.

Nach zwei Tagen Pause geht es für die Ski-Herren am Neujahrstag im Weltcup mit dem Parallelslalom in Oslo weiter. Dann greift auch der Führende im Gesamtweltcup, ÖSV-Star Marcel Hirscher, wieder ins Geschehen ein. (TT.com)