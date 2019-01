ÖSV-Star Hirscher heiß auf Oslo: „Ich bin gut vorbereitet“

Oslo – Marcel Hirscher hat den Ausrutscher in Madonna di Campiglio abgehakt, seine Weihnachtpause im Familienkreis genossen, ein paar Tage trainiert („Riesentorlauf, Slalom und auch einige spezielle Elemente“) und ist bereit für den Start ins neue Jahr. Dieser erfolgt heute (16.30 Uhr/live ORF eins) in Oslo mit einem City Event. Hirschers letzter Sieg bei einem Ski-Weltcup-Rennen dieses Formats liegt mit Februar 2016 fast drei Jahre zurück, im Vorjahr war er am Holmenkollen Fünfter. Neben dem 29-Jährigen wollen im achtköpfigen ÖSV-Aufgebot auch die Tiroler Michael Matt und Manuel Feller ein Wörtchen um den Sieg mitreden.

Die Reise nach Norwegen wird für Hirscher wieder zum Kurzausflug. Er verbringt Silvester noch in der Heimat, fliegt erst am Neujahrstag gemeinsam mit dem Franzosen Alexis Pinturault von Salzburg nach Oslo. „Wir hatten eine angemessene Pause und haben uns nun gut vorbereitet. Außerdem darf man ja nicht vergessen, dass es für alle gleich ist“, zeigt sich Hirscher für den Jänner mit seinen vielen Klassikern u. a. in Adelboden, Kitzbühel und Schladming bereit. Der Parallel-Slalom in Oslo wird auf dem Gegenhang der Schanzenanlage auf einer 180 m langen Strecke (18 Tore) ausgetragen.

Bei City Events hat Hirscher mit seinen 1,73 Metern einen Nachteil gegenüber groß gewachsenen Athleten. „Mit meiner Körpergröße bin ich sicherlich durch die Zweistangen-Kipptechnik der größeren Athleten nicht im Vorteil, doch wer weiß, vielleicht läuft es dieses Mal besser“, gab sich Hirscher dennoch zuversichtlich.

Gutes Beispiel für die These ist das Stockholm-Rennen Ende Jänner 2018, als beispielsweise der zwei Meter große Schweizer Ramon Zenhäusern siegte, der heute trotz Daumenoperation am 24. Dezember mit dabei sein will.

Titelverteidiger sind Slalom-Olympiasieger Andre Myhrer aus Schweden vor Michael Matt sowie bei den Damen Mikaela Shiffrin. (APA, TT)