Sieg gegen Dornbirn: Haie nahmen auch die Bulldoggen an die Leine

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Nicht nur einmal hatte der HC Innsbruck im Laufe der Saison eine Anfangsphase verschlafen. Am Freitag gegen Dornbirn waren es aber die Tiroler, die vor 2300 Zuschauern einen Blitzstart erwischten: Nach 42 Sekunden führte die Pallin-Truppe mit 1:0, weil Daniel Wachter einen idealen Querpass gespielt und John Lammers sich als eiskalter Torjäger präsentiert hatte. Auch in der Folge behielten die Haie den Fuß am Gas: Tyler Spurgeon sollte beinahe das 2:0 gelingen (4. ).

Erst Mitte des ersten Spielabschnitts kamen die Vorarlberger besser ins Spiel, nach elf Minuten musste Luka Gracnar erstmals eingreifen. Die beste Chance hatten die Bulldoggen nach 19 Minuten, doch wieder war der Slowene gegen Magnan zur Stelle.

Und weil die Haie Blut geleckt hatten, fabrizierten die Innsbrucker in Drittel zwei den nächsten Blitzstart: Nach Zuspiel von Andrew Clark traf Andrew Yogan zum 2:0 (22.). Wie schon gegen Salzburg wusste auch die Tiroler Defensive zu überzeugen. Vorne klappte es ebenfalls: Ondrej Sedivy besorgte das 3:0 (27.).

Doch nach einem Lamoureux-Fehler gelang Trotter in der 34. Minute der 3:1-Anschlusstreffer. Dann gab es Aufregung, weil Philipp Lindner einen harten Bandencheck von Dominic Haberl kassierte – das Blut floss und die Eismeister mussten zur Reinigung ausrücken, für das Foul kassierte der Vorarlberger vier Strafminuten. Und Lindner machte seinem Gegenspieler mit eindeutiger Geste klar, dass man sich – wie sprichwörtlich im Leben – auch am Eis immer zweimal sieht.

Zur Abwechslung gab es in Abschnitt drei keinen Haie-Blitzstart zu vermelden. Im Gegenteil: Die Pallin-Truppe ließ ein weiteres Powerplay ungenützt verstreichen. Doch der Vierfach-Torschütze vom Salzburg-Spiel, Mario Lamoureux, machte den Sack mit zwei weiteren Treffern (51., 60.) zu. Der HCI bleibt Zehnter, hat aber nach Punkten mit Dornbirn gleichgezogen. Schon am Sonntag wartet das nächste Derby – diesmal in Bozen.