3:2-Sieg! Vierter Haie-Streich gegen die Bullen

Von Alex Gruber

Salzburg – Die Haie starteten am Neujahrstag bei Salzburgs Bullen ins vierte Quartal des Grunddurchgangs. Und die Punkteausbeute (43) aus den ersten drei Quartalen (13/18/12) setzt die Innsbrucker weiter unter Druck. Zumal es in den kommenden Wochen ja auch um wertvolle Bonuspunkte für die anstehende Qualifikationsrunde geht.

Es gehört zu den Mysterien des Geschäfts, dass man just gegen Champions-League-Halbfinalist Salzburg bislang alle vorangegangenen Saisonduelle gewann. Und so ließ man sich auch am Dienstag von einem 0:1-Rückstand nicht lange beirren. Kapitän Tyler Spurgeon glich nur gut eine Minute später aus und Linien-Allzeitpartner John Lammers fixierte zu Beginn des Mittelabschnitts auch die erstmalige Führung (2:1/23. Minute). Was Lohn konsequenter Defensivarbeit rund um einen ganz starken Torhüter (Luka Gracnar) war. Salzburg rannte zwar an, die Innsbrucker stemmten sich aber mit allem dagegen. Schon in der regulären Spielzeit schien der Sieg greifbar, die Hausherren glichen aber 45 Sekunden vor Schluss durch Thomas Raffl doch noch aus.

Die wiederentdeckte Moral im Innsbrucker Haifischbecken gipfelte in der Verlängerung aber im Siegtreffer durch Nick Ross. Und nach vier Saisonduellen gegen Salzburg (3:2 n.V., 5:3, 3:2, 6:5 n.V.) stehen unglaubliche zehn Zähler auf der Habenseite der Tiroler. Der „Grand Slam“ gegen den neuen „Lieblingsgegner“ aus der Mozartstadt nährt einerseits die Hoffnungen, dass die Haie doch noch zu Höherem berufen sind und wirft andererseits ein weiteres Mal die Frage auf, wieviel man in dieser Saison gegen andere Teams liegen gelassen hat. Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen zählt weiter nur der positive Blick nach vorne. Und mit Bozen (Heimspiel am Freitag) und Dornbirn (am Sonntag auswärts) stehen gleich zwei weitere Aufgaben an.

„Der Bullen-Express ist ordentlich marschiert, aber Luka war überragend. So einen Overtime-Sieg nehmen wir aus Salzburg natürlich gerne mit“, freute sich Angreifer Daniel Wachter über den Coup.