Schwarz jubelt beim City Event in Oslo über ersten Weltcupsieg

Ergebnisse vom zum Slalom-Weltcup zählenden City Event in Oslo:

Damen - Endstand: 1. Petra Vlhova (SVK) - 2. Mikaela Shiffrin (USA) - 3. Wendy Holdener (SUI) - 4. Anna Swenn Larsson (SWE) - 5. ex aequo Erin Mielzynski (CAN), Christina Geiger (GER), Irene Curtoni (ITA), Frida Hansdotter (SWE) - 9. ex aequo Katharina Liensberger (AUT), Katharina Truppe (AUT), Bernadette Schild (AUT), Ragnhild Mowinckel (NOR), Lena Dürr (GER), Roni Remme (CAN), Laurence St. Germain (CAN), Aline Danioth (SUI)

Achtelfinale: Shiffrin s. Mowinckel (+0,89), Mielzynski s. Truppe (0,07), Geiger s. Schild (0,13), Holdener s. St. Germain (0,97), Hansdotter s. Remme (1,03), Swenn Larsson s. Dürr (0,45), Curtoni s. Liensberger (0,01), Vlhova s. Danioth (out)



Viertelfinale: Shiffrin s. Mielzynski (0,19), Holdener s. Geiger (0,69), Swenn Larsson s. Hansdotter (out), Vlhova s. Curtoni (0,63)



Halbfinale: Shiffrin s. Holdener (0,29), Vlhova s. Sven Larsson (out)



Um Platz drei: Holdener s. Swenn Larsson (0,27)



Finale: Vlohova s. Shiffrin (0,21)



Herren - Endstand: 1. Marco Schwarz (AUT) - 2. Dave Ryding (GBR) - 3. Ramon Zenhäusern (SUI) - 4. Andre Myhrer (SWE) - 5. ex aequo Marcel Hirscher (AUT), Michael Matt (AUT), Daniel Yule (SUI), Mattias Hargin (SWE) - 9. ex aequo Manuel Feller (AUT), Christian Hirschbühl (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR), Alexis Pinturault (FRA), Victor Muffat-Jeandet (FRA), Luca Aerni (SUI), Sebastian Johan Foss Solevaag (NOR), Clement Noel (FRA),



Achtelfinale: Hirscher s. Hirschbühl (disqualifiziert), Ryding s. Feller (out), Myhrer s. Muffat-Jeandet (1,75), Matt s. Aerni (out), Yule s. Noel (0,09), Zenhäusern s. Foss Solevaag (disqualifiziert), Schwarz s. Pinturault (0,17), Hargin - Kristoffersen (0,26)



Viertelfinale: Ryding s. Hirscher (out), Myhrer s. Matt (0,92), Zenhäusern s. Yule (disqualifiziert), Schwarz s. Hargin (0,45)



Halbfinale: Ryding s. Myhrer (out), Schwarz - Zenhäusern (0,12)



Um Platz drei: Zehnhäusern s. Myhrer (out)



Finale: Schwarz s. Ryding (disqualifiziert)