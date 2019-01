Rückkehr zum ÖSV? Schuster ist keine Frage des Geldes

Von Susann Frank

Innsbruck – Das dürfte den Deutschen gar nicht gefallen: Österreich buhlt offensichtlich um Werner Schuster. Der Vertrag des Wahltirolers läuft nach dieser Saison aus. Und bisher hat der Erfolgs-Cheftrainer noch keinem Angebot des Deutschen Ski-Verbandes zur Verlängerung zugesagt.

In den vergangenen Jahren hatte der 49-Jährige in Gesprächen immer wieder einfließen lassen, sich gut vorstellen zu können, wieder zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Und die sind im Schigymnasium Stams. Gregor Schlierenzauer betonte diesbezüglich stets, seine Rekord-Weltcupsiege vor allem auch der Arbeit des damaligen Nachwuchstrainers zu verdanken. So wie die Deutschen dem gebürtigen Vorarlberger ihren Höhenflug zuzuschreiben haben.

Als Schuster im März 2008 anfing, krempelte der Sportwissenschafter und Psychologe trotz interner Reibereien das System einmal gründlich um. Der Erfolg spricht für sich: Schuster gewann alle großen Titel, es fehlt ihm nur noch der Vierschanzentourneesieg. Das könnte sich jetzt jedoch ändern. Sein Schützling Markus Eisenbichler liegt auf dem zweiten Platz und hat vor dem morgigen Berg­iselspringen (14 Uhr/live ORF eins) nur 1,28 Meter Rückstand auf den Führenden Ryoyu Kobayashi (JPN).

Wenn wir jemanden wie Werner Schuster nicht haben wollen würden, dann wäre etwas falsch. Mario Stecher, ÖSV-Sportdirektor

„Werner hat überall Erfolg gehabt, er ist eine Autoritätsperson. Wenn wir so einen nicht haben wollen würden, wäre sicher etwas falsch“, erklärte Mario Stecher. Der Sportliche Leiter nordisch beim ÖSV betonte jedoch mit Nachdruck, dass es dabei nicht um die Position des Cheftrainers gehen würde. Dort werke Andreas Felder, den er in Ruhe weiterarbeiten lassen wolle. Felder selbst würde sich über eine Rückkehr seines jetzigen Kontrahenten freuen: „Weil ich genau weiß, dass er uns verstärken kann.“

In welcher Position, will noch keiner genau sagen. Doch viel deutet darauf hin, dass dem Familienvater sogar ein neuer Posten als Skisprunglehrer geschaffen werden könnte. „Natürlich ist es eine Überlegung, ihn einzubauen, sonst würden wir nicht mit offenen Augen durchs Leben laufen“, sagt Stecher. Und auf die Frage, ob Schusters Engagement finanzierbar wäre, wird Stecher noch deutlicher: „Wenn man jemanden wie Schuster haben kann, wird es nicht am Finanziellen scheitern.“

Stecher selbst hat mit dem „Vater des Wiederaufschwungs“ der Deutschen nur einmal zwischen Tür und Angel gesprochen. Harald Haim, Sportlicher Leiter in Stams, steht mit Schuster hingegen in regem Kontakt: „Ich habe ihm gesagt, dass es uns sehr freuen würde, wenn er in Stams wieder einsteigt.“

Ihre Freundschaft sei immer noch eng und die gegenseitige Wertschätzung groß. Als bester Beweis, wie sehr die Arbeit von Schuster in Österreich geschätzt wird, dienen zwei Beispiele. Einmal wurde beim ÖSV ein Nachwuchs-Leitbild erstellt, welches vom deutschen System kopiert wurde:

Ab kommender Saison sollen im Landescup und Austria Cup Wettkämpfe nicht mehr nach Weite entschieden werden, sondern mit Noten u. a. für Hocke, Flugphase und Landung. „Die Deutschen haben das seit Jahren, sie sind Vorreiter in diesem System und haben dadurch eine grund­solide Technik“, erklärte Stecher und verwies auf deren gute Teamleistungen. Haim berichtete, dass Schuster vergangenen Sommer sogar in Stams unterrichtet hab­e. „Jede­s Jahr gibt es für zwei Klassen Sportkunde. Und die hat Werner gehalten.“

Und was sagt Werner Schuster selbst zu diesen Spekulationen? „Meine Kinder sind zwölf und 15. Und der Zwölfjährige sagt: ‚Mein Vater ist halt im Winter im Fernsehen.‘ Der kennt gar nichts anderes, das sind große Belastungen. Da stehen viele Punkte drin, das ist eine sehr komplexe Entscheidung. Und ich kann nur sagen, dass ich das sehr gewissenhaft überlege.“ Willkomme­n zuhause.