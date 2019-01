HCI gegen Dornbirn: Die Könige der Überstunden gehen in das erste Finale

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Ein Finale in Runde 36? Zumindest bei HC-Innsbruck-Crack Nick Ross rennt man mit dieser Behauptung offene Türen ein. Das Match am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Dornbirn ist für den Goldtorschützen vom Freitagabend (3:2 n.V. gegen Bozen) sogar das „Spiel der Saison“: „Wir schauen zwar nicht viel auf die Tabelle, aber natürlich wissen wir um die Wichtigkeit dieses Spiels.“

Denn trotz zuletzt 15 Punkten kommen die Haie tabellarisch nicht vom Fleck, weil auch Dornbirn (sieben Siege aus den letzten acht Spielen), Znojmo (sieben Siege aus den letzten zwölf Spielen) und Fehervar (zuletzt zwar drei Niederlagen, aber zuvor sieben Siege in Folge) in den letzten Wochen zur Hochform aufgelaufen waren – so wie auch die Haie in den jüngsten fünf Partien.

„Seit zwei Wochen kämpfen wir noch mehr als Einheit, treten ein bisschen defensiver auf und bekommen dann auch den nötigen Rückhalt von unseren Goalies“, weiß Ross um das aktuelle Erfolgsgeheimnis der Tiroler Cracks. Auch wenn Platz sechs – und damit der direkte Play-off-Einzug – außer Reichweite zu geraten scheint, geht es für die Haie vor allem darum, wichtige Bonuspunkte für die Qualifikationsrunde einzufahren – Platz sieben bringt sechs, Platz acht vier Zähler.

Am Sonntag müssen in Dornbirn jedenfalls Punkte her – wenn es in der regulären Spielzeit nicht klappt, können die Haie auf ihre Overtime-Stärke setzen. So oft (10-mal) wie die Innsbrucker musste kein Team der Liga in die Verlängerung – und dort präsentieren sich die Haie mit sieben Siegen als Könige der Überstunden.