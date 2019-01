Herzog startete mit Weltrekord in Sprint-Vierkampf bei EM

Klobenstein — Vanessa Herzog hat sich bei ihrem Einsatz im Sprint-Vierkampf der Damen bei der Eisschnelllauf-EM in Klobenstein den Sieg geholt. Die Tirolerin war am Samstag über 500 m in 37,61 Sekunden die Schnellste. Der zweite Bewerb sind die 1.000 m die für Herzog am Nachmittag auf dem Programm stehen. Die Entscheidung folgt am Sonntag mit je einem weiteren Lauf über 500 und 1.000 m. (APA)

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden