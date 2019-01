Vonn unter Tränen: „Die Schmerzen sind zu groß“

Cortina d‘Ampezzo – Mit Tränen in den Augen verließ Lindsey Vonn das Zielgelände in Cortina d‘Ampezzo. Bei ihrem erneuten Comeback-Versuch schied die US-Speed-Queen am Sonntag im Super-G aus. Es war möglicherweise ihr letztes Rennen. In den Armen von Konkurrentin Sofia Goggia, die verletzt zuschaute, suchte die Speed-Spezialistin Trost.

„Die Schmerzen sind zu groß“, sagte Vonn im ORF-Interview und ließ dabei ihren Emotionen und den Tränen freien Lauf. „Ich weiß nicht, was ich noch machen kann.“ Ob sie ihre Skier endgültig an den Nagel hängt? „Ich muss noch überlegen, ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiter.“

Mit der 34-Jährigen würde der Skisport eine der schillerndsten Figuren der vergangenen zehn Jahre verlieren. Die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin feierte insgesamt 82 Weltcupsiege (Damen-Rekord). Auf die Bestmarke von Ingemar Stenmark fehlen Vonn noch vier Erfolge. Dieses große Ziel wird die US-Skiläuferin in ihrer Laufbahn wohl nicht mehr erreichen ... (TT.com)