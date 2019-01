ÖSV-Durststrecke endlich beendet: Kraft gewann in Zakopane

Zakopane – Nach fast zwei Jahren Abstinenz kehrten Österreichs Skispringer im Weltcup wieder auf das oberste Podest zurück. Stefan Kraft gewann am Sonntag den Einzel-Bewerb in Zakopane. Der Salzburger war auch am 26. März 2017 der letzte ÖSV-Weltcupsieger gewesen, damals beim Skifliegen in Planica.

Kraft setzte sich bei wechselnden äußeren Bedingungen mit Sprüngen auf 133,0 und 132,5 m sowie 278,3 Punkten vor dem Norweger Robert Johansson und dem Japaner Yukiya Sato durch.

Daniel Huber bestätigte mit Platz sechs den Aufwärtstrend der vergangenen Tage. Michael Hayböck (16.), Jan Hörl (21.) und Philipp Aschenwald (29.) fuhren ebenfalls noch Weltcuppunkte ein.

Saison-Dominator und Weltcup-Leader Ryoyu Kobayashi musste sich nach einem verpatzten ersten Durchgang mit Rang sieben begnügen. Der polnische Lokalmatador verpasste gar den Sprung in den zweiten Durchgang. Das gleiche Schicksal ereilte auch die beiden ÖSV-Adler Manuel Fettner und Markus Schiffner. (TT.com)