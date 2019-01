Am Ende war‘s bei den Innsbrucker Haien wieder zu wenig

Von Alex Gruber

Innsbruck – „Wir schauen nur noch von Spiel zu Spiel“, lautet Mitte Jänner das neue Haie-Credo. Und trotz der unglücklichen Niederlage in Linz und weiteren Konkurrenten (Fehervar, Dornbirn), die sich absetzten, war am Sonntag zu Beginn der Partie gegen Znojm­o keine Sekunde lang Frust zu spüren. Stattdessen legten die Hausherren los wie die Feuerwehr, hatten gleich in der ersten Minute eine Topchance durch Kapitän Tyler Spurgeon.

„Mit so vielen Chancen darf man so ein Spiel nicht verlieren. Wir haben dumme Fehler gemacht.“ Tyler Spurgeon (HCI-Kapitän)

Weil Nick Ross ein schwerer Fehler unterlief, den er nur noch mit einem Foul „ausbessern“ konnte, kamen aber die Gäste durch einen Penalty zum ersten Treffer (0:1/5). Das Dauer­feuer der Haie mit aggressivem Forechecking brachte dann durch Liga-Topscorer Andrew Yogan das 1:1 (10.) ein. Und Ondrej Sedivy und Alexandre Lavoie (19.) ließen die Führung liegen. Znojmo war so richtig gut bedient und wurde von den Innsbruckern am Leben gelassen.

Ein verdeckter Lammers-Schuss zum 2:1 (25.) stellte endlich auch auf der Anzeige­tafel das Geschehen am Eis zur Schau, Znojmo glich in einem Powerplay aber neuer­lich aus. Die Antwort der Haie hatte wieder Yogan mit seinem 28. (!) Saisontreffer zur 3:2-Führung parat, die besser werdenden Tschechen konterten wieder mit dem Ausgleich. In Unterzahl vergab Ross kurz vor der zweiten Drittelsirene einen Hoch­karäter aufs vierte HCI-Tor.

Nach 40 Minuten war die Pattstellung in der Tiwag-Arena der mangelnden Chancenauswertung und teils billigen Gegentreffern geschuldet – ein Spiegelbild dieser Saison.

„Wir müssen die Lehren aus dieser Saison ziehen“

Der Anfang prägt, aber nur das Ende haftet. Und nach einer weiteren Riesenchance durch Sacha Guimond (46./Znojmo-Keeper Halasz reagierte großartig) gerieten die Haie ins Hintertreffen – Goalie Rene Swette sah beim 3:4 alles andere als glücklich aus. Die Innsbrucker liefen zwar weiter an, die Scheibe wollte aber nicht mehr über die Linie springen. Ganz im Gegenteil: Nach einem schweren Lindner-Fehler markierte Luciani das 3:5, den Endstand setzte Znojmos Dreifachtorschütze in den leeren HCI-Kasten auch noch drauf. Es war für neuerlich gut 2000 Fans in der Tiwag-Arena Ernüchterung pur und Bestätigung, dass im großen Ganzen im Haifischbecken doch ein beträchtliches Stück fehlt.

„Wir müssen die Lehren aus dieser Saison ziehen“, hatte Haie-Vorstand Norbert Ried schon vor dem Match gesprochen. Ob transfertechnisch – ein Legionärsplatz wäre ja frei – noch einmal nachgelegt wird, steht in den Sternen. Das 3:6 gegen Znojmo bedeutet im direkten Duell um Platz neun eine harte Landung auf dem Boden der Tatsachen.