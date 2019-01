Kitz-Vorjahressieger Dreßen: „Ich muss nicht jedem gefallen“

Kitzbühel, Bad Wiessee – Besuch beim Streif-Helden des Vorjahres. Nach seinem verhängnisvollen Abfahrtssturz in Beaver Creek (Kreuzbandriss, ausgekugelte Schulter, Anm.) schuftet Thomas Dreßen seit Jahresbeginn im Medical Park St. Hubertus in Bad Wiessee (Bayern) für sein Comeback. Für das Live-Erlebnis Kitzbühel unterbricht der 25-Jährige die Reha, ehe er sich Ende des Monats noch an der Schulter operieren lässt.

Herr Dreßen, wie geht’s Ihnen?

Thomas Dreßen: Danke, ich bin zufrieden, die Ärzte sind es auch. Es geht vorwärts, für einen Sportler freilich nie schnell genug. Aber ich bin froh, dass ich nach der wochenlangen Herumliegerei endlich wieder aktiv sein kann.

Lassen Sie uns über Kitzbühel sprechen.

Dreßen: Nichts lieber als das.

Wie würden Sie die Streif in drei Worten beschreiben?

Dreßen: Brutal, cool, (denkt nach) einzigartig.

Hannes Reichelt hat es vor drei Jahren mit den Worten „komplett gestörte Typen“ umschrieben.

Der Deutsche auf dem Weg zu seinem größten Erfolg. - APA

Dreßen (lacht herzhaft auf): Kann man auch sagen. Wenn zu uns Abfahrern einer meint, dass wir einen Schaden haben, kann man nicht so einfach widersprechen: Wir sind halt positiv verrückt.

Was hat Kitzbühel, was andere Abfahrten nicht haben?

Dreßen: Es ist von allem etwas. Der Mythos, die Geschichte, die Streif, die Zuschauermassen, das Drumherum – du reist schon mit einem anderen Gefühl an, du bist mehr angespannt, der Adrenalinpegel ist auf einem anderen Level. Ich war erst zweimal da, aber am Anfang hatte ich auch Angst verspürt. Du fährst nicht gegen die anderen, sondern kämpfst hier gegen dich selber an.

Wann haben Sie sich letztmals Ihren Sturz von Beaver Creek angesehen?

Dreßen: Weiß ich gar nicht. Das erste Mal war es gleich nach dem Unfall im Hotelzimmer, weil ich wissen wollte, wie das Ganze passiert ist. Aber nur in Realzeit, nicht in Zeitlupe. Später habe ich mir auch die ganze Fahrt angesehen und mich doppelt geärgert – denn bis zum Fehler war ich nicht einmal schlecht unterwegs (schmunzelt).

Und wann haben Sie sich zuletzt Ihre Kitzbühel-Triumphfahrt angesehen?

Dreßen: Das ist auch schon eine Weile her, obwohl: Meine Skifirma Rossignol hat mir kürzlich einen fertig gestellten Kurzfilm geschickt – und darauf ist auch der Kitz-Sieg zu sehen. Und ich muss schon sagen: Ich schau es mir immer wieder gerne an.

Ganz im Gegensatz zu den Kapitalstürzen, die jeden Speed-Winter begleiten. Diesmal hat es Marc Gisin in Gröden am schwersten erwischt …

Dreßen: Es gibt wohl keine ungünstigere Stelle für einen Verschneider als vor den Kamelbuckeln. Als Marc abgehoben ist, habe ich mich sofort weggedreht. Ich konnte es nicht mitansehen – und ich habe es mir bis heute nicht mehr angesehen. So sehr wir auch im Spitzensport gefangen sind, letztlich ist Erfolg nicht alles. Am Ende muss man immer wieder froh sein, wenn wir alle einigermaßen heil im Ziel sind.

Sie zählen zu jenem Drittel der Weltcup-Speedpiloten, die einen Airbag tragen. Die Mehrheit Ihrer Kollegen verzichtet. Einige orten aerodynamische Nachteile, andere fühlen sich eingeengt, vielen fehlt schlichtweg das letzte Vertrauen.

Dreßen: Ob sich jemand eingeengt fühlt, ist eine höchst persönliche Sache. Zur Aerodynamik: Wir konnten bei unseren Windkanaltests keinerlei Nachteile feststellen. Und selbst wenn es so wäre, würde sich die Frage Airbag Ja oder Nein für mich nicht stellen. Lieber verzichte ich auf einen Sekundenbruchteil und im Zweifelsfall rettet mir das Ding meinen Allerwertesten. Es ist meine Gesundheit. Mich hat’s, seit ich den Airbag verwende, dreimal aufgestellt und dreimal hat er mir etwas gebracht. Klar gibt es auch Stürze, wo es sich kontraproduktiv verhalten könnte.

Würden Sie dafür plädieren, dass die FIS (Ski-Weltverband, Anm.) den Airbag verpflichtend macht?

Verletzte sich in Beaver Creek schwer: Thomas Dreßen. - gepa

Dreßen: Derzeit nein. Wenn man den Airbag flächendeckend einsetzen will, muss auch die Finanzierung geklärt sein. Es kann nicht sein, dass gewisse Weltcupläufer nichts und andere weniger zahlen, dafür aber Europacup- oder Nachwuchsläufer zur Kasse gebeten werden. Sicherheit muss für alle gleich sein. Natürlich muss man auch die Firmen verstehen, die viel Zeit und Geld in die Entwicklung investiert haben und jetzt etwas verdienen wollen bzw. müssen.

Vergangenen Winter in Kvitfjell haben sich die Top-20-Speedfahrer einstimmig für einen dickeren Rennanzug mit integrierten Protektoren ausgesprochen, am besten aus einem Einheitsmaterial.

Dreßen: Ich weiß nicht, was da dagegenspricht. Ich weiß nur, dass es diesen Anzug noch nicht gibt. Dass in diesem Winter ein schnittfester Unteranzug getestet wird, ist immerhin ein Anfang, ein Schritt in die richtige Richtung. Einheitsmaterial ist halt auch so eine Sache: Aus Erfahrung weiß ich, dass der Anfang einer Stoffrolle erheblich besser ist als das Ende. Unabhängig davon: Ein dickerer Anzug wäre schon gut.

Sie haben als Zwölfjähriger nach einem Zusammenstoß auf einer Skipiste in Neustift einen Schädelbruch erlitten, sind im Koma gelegen.

Dreßen: Gottlob ist alles wieder gut geworden. Und ja, in dem Alter weißt du noch gar nicht so recht, was da passiert. Sobald es geht, stehst du wieder auf und machst weiter.

Das kann man aber getrost auch als Faustregel für den Spitzensport verwenden?

Dreßen: Stimmt, ja. Ich denk mir immer: Mund abputzen und weitermachen. Groß zurückblicken bringt nichts. Das Leben in der Vergangenheit mag bei einigen toll gewesen sein, bei mir weniger (Vater Dirk war eines der Opfer des Sölder Seilbahnunglücks im Herbst 2005, Anm.). Ich versuche, stets nach vorne zu blicken, freue mich auf die Zukunft. Okay, an Kitzbühel denke ich schon gerne zurück, dennoch bleibt die Zeit nicht stehen. Von den vergangenen Erfolgen kannst du dir nichts kaufen. Es beginnt immer wieder aufs Neue. Bestes Beispiel ist der Marcel (Hirscher, Anm.). Er gewinnt und gewinnt und versucht dennoch stets den nächsten Schritt zu setzen. Das macht ihn zu dem, was er heute ist. Ich habe wirklich den allerhöchsten Respekt vor seinen Leistungen. Aber auch der Aksel (Lund Svindal) ist ein Wahnsinnsvorbild. Wie er immer wieder zurückgekommen ist, wie er gegen Schmerzen ankämpft, einfach grandios. Es gibt so viele, von denen ich mir was abschauen kann. Auch abseits des Rennalltags. Denn Sport ist das eine, aber das normale Leben ist letztlich die große Aufgabe.

Zu wem schauen Sie abseits des Sports auf?

Dreßen: Ich will da gar niemanden herausnehmen, oft sind es auch nur Gesten, die mich beeindrucken. Grüßen ist mir enorm wichtig, ein einfaches Grüß Gott, Griaß di oder Servus – das gehört für mich zum Anstand. Es gibt Leute, die ich nicht mag, aber gegrüßt habe ich noch einen jeden.

Sie begleitet ja der Ruf eines Sympathieträgers.

Dreßen: Das weiß ich nicht. Ich muss nicht jedem gefallen. Ich bin so, wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meinen Macken. Wer mich diesbezüglich wahnsinnig beeindruckt hat, ist Sebastian Vettel. Ich durfte ihn im Vorjahr in Kitzbühel kennen lernen und habe ihn auch bei einer Formel-1-Einladung wiedergesehen. Ein Wahnsinnstyp, so bodenständig. Wie der mit den Fans umgeht und sich Zeit nimmt – Respekt.

Sie sind auch ein ausgewiesener Formel-1-Fan?

Dreßen: Einer, der auch mitten in der Nacht für ein Qualifying aufsteht. Damit bin ich aufgewachsen. Sonntagnachmittag war bei uns zu Hause Formel-1-Nachmittag.

Sie haben das Jahr 2018 auch mit einer Fotocollage aufgearbeitet. Wissen Sie, was die beiden größten Bilder waren?

Dreßen: Und zwar ganz genau. Das war einerseits der Urlaub mit meiner Freundin auf Mauritius und andererseits das Kitzbühel-Siegerfoto mit dem ganzen Team, weil man so etwas nie alleine gewinnt. Einfach die beiden besten Momente.

Das Gespräch führte Max Ischia