HCI rüstete nach: Stürmer Netik verstärkt die Haie

Innsbruck – Die Innsbrucker Haie haben sich kurz vor Beginn der Qualifikationsrunde mit Stürmer Tomas Netik (CZE) verstärkt. Der 36-jährige Tscheche unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende, teilte der EBEL-Club am Mittwoch mit. Netik, der die EBEL bereits durch sein Engagement in Zagreb (2017/18) kennt, könnte bereits am Freitag in Villach sein Debüt im Dress der Haie geben.

Mit 48 Punkten in 54 Spielen wusste Netik bei Zagreb zu überzeugen. Davor spielte er viele Jahre in der KHL und war zuletzt in der Slowakei beim HC Kosice engagiert. „Tomas soll und wird uns in der entscheidenden Phase Erfahrung und Offensivpower geben. Er ist talentiert und bringt Leadership“, betonte Innsbrucks Trainer Rob Pallin, der aktuell einige angeschlagene bzw. verletzte Spieler zu beklagen hat. (APA)